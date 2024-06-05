【お値下げ】【ケイトスペード】ローレル ウェイ リース ピンク×ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。ケイトスペードの公式オンラインで2021年4月に購入したバッグ(商品名：ローレルウェイリース)です。今後、使用する予定が無いため出品いたします。ストラップの取り外しが可能なため、ショルダーバッグorハンドバッグの2wayでお使い頂けます。写真によって色味にバラつきが見られますが、実物に近い色味の写真は3、4枚目でございます。特に目立った汚れはございませんが、よく見ると細かい汚れが見られます。また、裏面に開封時から既に付着していた汚れのような黒い跡が1箇所あります。※写真6枚目にてご確認下さい。5回程度使用し、現在は暗所にて保管しております。お値下げは多少であれば検討させて頂きますので、希望額をコメントにてお知らせ下さい。ご検討頂ける方がおられましたら、どうぞよろしくお願いいたします。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈サイズ(※A4サイズは入りません)‎ 高さ約21cm‎ 横約30cm‎ マチ約13cmカラー...ピンク/ブラック柄・デザイン...無地素材…本革ストラップ…取り外し可┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈#ケイトスペード#katespade#ショルダーバッグ