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★さらに値下げしました！J\u0026M DAVIDSON フレンチスリーブポロシャツ
商品番号 Y58356894853
商品名

★さらに値下げしました！J\u0026M DAVIDSON フレンチスリーブポロシャツ
ブランド名 ジェイアンドエムデヴィッドソン
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入、問い合わせの前にプロフをご覧ください。多分、J＆MDAVIDSONのウエアーのポロシャツは、とても珍しいかと思います。もちろんMadeinEnglandです。JMDevidsonのアパレルの特徴で着丈が凄く短いですが、そこがオシャレだと思います。綿100％　色は黒です。左袖にJ＆MDの刺繡があります。着丈48cm、肩幅38cm、身幅88cmのフォルムです。あまり着用した覚えがなく、ずっとクロゼットに眠っていたので、目立ったダメージ等はございませんが、あくまでもユーズドですので神経質な方は購入をご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/composite688654.html
http://narcologia.ru/goods/cotton415561.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect146670.html
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