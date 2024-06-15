★さらに値下げしました！J\u0026M DAVIDSON フレンチスリーブポロシャツ

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ご購入、問い合わせの前にプロフをご覧ください。多分、J＆MDAVIDSONのウエアーのポロシャツは、とても珍しいかと思います。もちろんMadeinEnglandです。JMDevidsonのアパレルの特徴で着丈が凄く短いですが、そこがオシャレだと思います。綿100％ 色は黒です。左袖にJ＆MDの刺繡があります。着丈48cm、肩幅38cm、身幅88cmのフォルムです。あまり着用した覚えがなく、ずっとクロゼットに眠っていたので、目立ったダメージ等はございませんが、あくまでもユーズドですので神経質な方は購入をご遠慮ください。