SHIPS ブラウス　ドット　水玉

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目立った汚れなく、まだまだ着用して頂けます。まとめ買い大歓迎です。テイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ドット