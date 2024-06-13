マーガレットハウエル コットン ストライプシャツ 半袖 ブラウス 赤 日本製

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【ブランド名】MARGARETHOWELL／マーガレット・ハウエル【商品名】コットンストライプ半袖シャツ\u003c商品説明\u003eベーシックなデザインのストライプ半袖シャツ。細いストライプ柄がコーディネートを爽やかに演出してくれます。適度なハリ感のあるコットン生地は着心地◎一枚ではもちろん、中にTシャツをインしたり袖をロールアップしたり、着こなし方を楽しんでいただけるアイテムです♪◆他のお洋服一覧◆#古着ののえるお洋服 【状態】＊襟元内側に薄い汚れと襟元後ろ側にやや色落ちが見られますが、ほとんど目立たないかと思います。(写真⑧枚目)＊その他目立った傷や汚れなどはなく全体的に綺麗な状態です。【カラー】レッド【サイズ】II〈平置き採寸〉＊着丈:55＊身幅:44＊肩幅:39＊袖丈:23.5【素材】綿100%【原産国】日本製◆その他シャツ・ブラウス一覧◆#古着ののえるシャツ_ブラウス【その他】＊タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。＊素人採寸のため、多少の誤差はご了承くださいませ。#古着ののえるお洋服 ←商品一覧です