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セルフォードトップス
商品番号 A48076978449
商品名

セルフォードトップス
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン袖丈···半袖季節感···春、夏サイズ38去年、ウサギオンラインで購入しました。1回着用しました。以下引用ふくれチェックブラウス■素材■ポリエステル98%、ポリウレタン2%/裏地:コットン100%■サイズ■36サイズ着丈:68.5cm,バスト:82cm,袖丈:38cm,肩幅:37cm,前下がり:25cm,ウエスト:72cm,裾幅:125cm38サイズ着丈:70cm,バスト:86cm,袖丈:39cm,肩幅:38cm,前下がり:25cm,ウエスト:76cm,裾幅:127cm※サイズ表記について商品によって同サイズや同色等であっても各商品毎に誤差がある為、サイズ表記はあくまでも目安としてご参照ください。■色■WHT(ホワイト)SAX(サックス)KKI(カーキ)■詳細■凹凸のある表面感が特徴のサッカー調生地を使用した、夏らしい素材感の襟付きのデザインブラウスです。トレンドの大きめな襟と、肩幅を広く設定し、袖を程良いボリューム袖にした、モードな印象のブラウスです。
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