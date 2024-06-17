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ラルフローレン ポロシャツ レディース M165/92A ネイビー
商品番号 B85419923019
商品名

ラルフローレン ポロシャツ レディース M165/92A ネイビー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は紺色でラルフローレンのロゴは白、サイズはM165/92Aです。特に傷や汚れもなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬、テニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35身幅41着丈63
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