ラルフローレン ポロシャツ レディース M165/92A ネイビー

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こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は紺色でラルフローレンのロゴは白、サイズはM165/92Aです。特に傷や汚れもなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬、テニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35身幅41着丈63