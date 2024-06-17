【新品】BABYLONE ワンショルリブタンク【カップ付き】

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商品詳細
BABYLONEワンショルリブタンク【カップ付き】定価¥8250新品未使用タグ付きカラー:ベージュ【2023SS】トレンドムード溢れる、ヘルシーな雰囲気のあるワンショルダータンクトップ◆DETAILポイントヘルシーな雰囲気のあるワンショルダータンクトップ。1枚着としてもジャケットやカーディガンのインナーとしても使いやすいカップ付き。◆FABRICポイント◆程よい肉感でさらりとしたリブ編みカットソー生地。カップが透けにくい肉感で肌なじみも良く、安心感のある着心地◎素材本体:綿46%:ポリエステル46%ポリウレタン8%別布:ポリエステル100%サイズ総丈 胸囲55 60カラー···ベージュ柄・デザイン···無地カップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬
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http://narcologia.ru/goods/browse636391.html
http://narcologia.ru/goods/freezer701598.html
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カップ付きワンショルリブタンク FREE
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ワンショルリブタンク【カップ付き】
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