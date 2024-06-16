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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏つくばイオンの中にあるVinさんで購入した物です。一点ものが多くオシャレなお店です。あまりセールもしないお店なのでおすすめです。新品未使用、タグ付き試着なしです。着丈約65㎝身幅約44㎝袖丈約20㎝フリル袖で透ける素材でこれから暖かくなる時期にピッタリです。あくまで自宅保管です。匂い、シワ等、神経質な方はご遠慮下さい。
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