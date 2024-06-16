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- m-5614 萌 MOYURU シワ加工⭐︎清楚系長袖ブラウス
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商品詳細
この度は商品に興味をお持ち頂き誠にありがとうございます。こちらは、萌 MOYURUシワ加工⭐︎清楚系長袖ブラウスになります。最初からシワ加工がされている長袖ブラウスです。お洗濯が楽ちんです。襟もしっかりと立てられるよう工夫されて作られております。汚れ等はなく、美品です⭐︎お色はホワイトになります。サイズは40（L）です。サイズの詳細は画像の一番最後にございます。是非ご検討ご購入よろしくお願い致します♡#萌 #もゆる #MOYURU#センソユニコ #センソユニコ #マツオインターナショナル #高島屋 #ホワイト #長袖ブラウス #清楚 #スプリング #サマー
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http://narcologia.ru/goods/scissoring455996.html
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シアーフリルオフショルブラウス
萌MOYURU ブラウス | handiarcs.fr
ワイド袖ブラウス シワ加工ブラウス ゆったり 萌え袖[品番：ELEW0001019]｜Leggy&Paggy（レギーアンドパギー）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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