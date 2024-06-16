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m-5614 萌　MOYURU シワ加工⭐︎清楚系長袖ブラウス
商品番号 J70506307941
商品名

m-5614 萌　MOYURU シワ加工⭐︎清楚系長袖ブラウス
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は商品に興味をお持ち頂き誠にありがとうございます。こちらは、萌　MOYURUシワ加工⭐︎清楚系長袖ブラウスになります。最初からシワ加工がされている長袖ブラウスです。お洗濯が楽ちんです。襟もしっかりと立てられるよう工夫されて作られております。汚れ等はなく、美品です⭐︎お色はホワイトになります。サイズは40（L）です。サイズの詳細は画像の一番最後にございます。是非ご検討ご購入よろしくお願い致します♡#萌　#もゆる　#MOYURU#センソユニコ　#センソユニコ　#マツオインターナショナル　#高島屋　#ホワイト　#長袖ブラウス　#清楚　#スプリング　#サマー
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萌MOYURU ブラウス | handiarcs.fr

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ワイド袖ブラウス シワ加工ブラウス ゆったり 萌え袖[品番：ELEW0001019]｜Leggy&Paggy（レギーアンドパギー）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）

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