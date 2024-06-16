musubore チュールボウタイブラウス 完売商品



ボウタイチュールブラウス



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色···グレー素材···シアー/シースルー定価 4,950円昨年の夏に購入し、一度着用しましたが一度だけなので綺麗です。musuboreのビスチェに合わせても可愛いです。ゼブラ柄のビスチェも現在出品中です！musuboreGIUNON