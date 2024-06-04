ラルフローレンゴルフウェア＆キャップです

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商品詳細
再再お値下げしましたRALPHLAURENのゴルフウェア＆キャップの２点セットです。新品未使用ですが、クローゼットに保管しておりましたので、本当にうすーいしみが付いてしまいましたので、新品に近いとしましたそのためお安くお出ししました。ほとんど気が付きませんが神経質な方はご遠慮くださいませ。Mサイズバスト７９〜８７素材...コットン100％カラー...ソフトホワイト袖丈...袖なし季節感...春,夏,秋トップス定価12000キャップ6000#ブランドゴルフウェア#ブランドゴルフキャップ#ポロゴルフウェア#ポロゴルフキャップ#レディースゴルフウェア#レディースゴルフキャップ#レディーストップス#ブランドレディーストップス#ブランドレディースシャツ#レディースアウター
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