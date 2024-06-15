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シャネル ジャケットバッグ
商品番号 Y62995578761
商品名

シャネル ジャケットバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 128,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横浜そごうのシャネルで購入しました。ジャケットをバッグスタイルにした商品です。袖部分が持ち手として利用する形式です。ウエストや、斜めがけ、クラッチなどお好きなスタイルで活用できます。希少価値が高い品物ですので、ご理解いただける方のご購入をお願いします。横36縦25長さ(袖部分)80一度使用したのみで、スレはありません。新品ではありませんので、気にされる方はご遠慮ください。購入後の返品は、いたしかねます。
http://narcologia.ru/goods/navigate837030.html
http://narcologia.ru/goods/organization172962.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect181170.html
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