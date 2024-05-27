ご覧頂きありがとうございます♪サイズや状態など説明、画像などを良くご確認いただきますよう宜しくお願い致します。分からない事ばお気軽にコメント下さい(*^^*)○アイテム【CIVINILE】クロコダイル ワニ革 お財布 長財布仕様外側・・・オープンポケット×1内側・・・オープンポケット×2、カードスロット×12付属品なし○サイズサイズ感に関してはお手持ちの物と比べて頂けると幸いです。タテ 約10センチヨコ 約19センチ平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態内側、薄っすら汚れございます。その他特に目立った汚れや傷、スレ、破れや剥がれ、割れやベタ付き、匂い等は無いです。※天然素材の特性を生かし、自然な感じを損なわない様仕上げられておりますので、傷もございます。＊基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入はお控え下さい。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。○カラーブラウン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※某大手ブランド中古ショップにて購入をし、真贋鑑定済み商品でございます。お気軽にコメント下さい^o^神経質な方はご遠慮下さい。



チビナイル CIVINILE 長財布 クロコダイル ブルーステッチ ラウンド ...



未使用】CIVINILE チビナイル クロコ 長財布 ウォレット 希少 smcint.com



Civinile チビナイル クロコダイルレザー 長財布 水色 マットクロコ-



新品未使用 チビナイル civinile マット クロコ チェーン 財布 JRA ...



チビナイル 長財布美品 - クロコダイルの通販 by ブランディア｜ラクマ



チビナイル クロコダイル長財布 レッド CIVINILE ワニ革 鰐革 女性が ...



正規品即納 CIVINILE(チビナイル) 長財布 オレンジファスナー/ラウンド ...



チビナイル 長財布美品 - クロコダイルの通販 by ブランディア｜ラクマ



CIVINILE (チビナイル) 長財布 ピンク



半額SALE☆ 未使用 新品同様 チビナイル CIVINILE 長財布 クロコダイル ...



チビナイル／CIVINILE 長財布 財布 ウォレット レディース 女性 女性用クロコ クロコダイル レザー 革 本革 ダークブラウン 茶 ブラウン コレット 小銭入れあり



CIVINILE チビナイル 定価35万円 マット クロコダイル トート バッグ ...



高評価！ Civinile チビナイル クロコダイル 長財布 長財布 - campaign ...



正規品即納 CIVINILE(チビナイル) 長財布 オレンジファスナー/ラウンド ...



チビナイル CIVINILE 長財布 レディース ペコラ ライトブルー ラウンド ...