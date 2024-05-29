ファミリア お受験ママバッグ(ブラック)

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ファミリアのとにかく丈夫なお受験ママバッグです。お受験用に購入しました。使わなくなったので出品します。受験3回+入学前説明会程度にしか使っていませんが「やや傷有り」とさせていただきます。カラーはブラック、定価15,400円(税込)現行品なので詳細はお店で確認ください。大きめの横型トートなのでA4ファイル、絵本、上履き×2、お着換え等たくさん入りますので、何かと荷物の多い国立小学校受験にも活躍してくれます。荷物が少ないときは両脇のスナップを留めれば中身が見えにくくなり、私立のかけもち受験にも安心です。パリッと張りのある生地で裏面はPVC加工済み。多少の雨でしたら全く問題ありません。荷物を入れても自立するので大変重宝しました。仕切りなどはありませんが100均のファイルケースやジッパーファイルを使うとゴチャゴチャせずピチッと収納できます。私はこれに加えて小さなハンドバッグ2個持ちしていました。ファミリア製品なので見た目も製品クオリティも二重丸。迷ったときにはとりあえずコレ持っておけば何とかなるという頼もしい相棒です。●サイズたて36cmよこ41cmマチ15cm●機能素材「弱撥水」(水をはじきやすい)●商品番号200687●原産国日本製他にもお受験グッズ/衣料出品予定です。まとめ買いいただける場合は送料分お値引きしますのでご相談ください。メルカリ正規ルールに則って、交渉中でも先にご購入いただいた方を優先します。ご了承ください。カラー···ブラック