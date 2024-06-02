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prada トライアングルロゴハンドバッグ
商品番号 S66372385967
商品名

prada トライアングルロゴハンドバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特筆するキズとしては、正面のスレ(写真3枚目中央左)と持ち手のダメージ(写真7枚目)があります。またボディに気持ちややベタつきを感じます。その他通常使用していた使用感があります。ただ、黒のナイロンなので基本的には気をならないと思います。タテxヨコxマチ25x36x15値引きはフォロー割でいいね0~9のものは10%、10~19のものは5%、20以上のものは不可、下二桁四捨五入となります。公平を期すため上記のもの以外での値引きは受けられません。これを無視してOO円なら即決しますがいかがですか?みたいなズレたコメント入れる人たくさんいますが、全員ブロックしてます。
http://narcologia.ru/goods/protein691734.html
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