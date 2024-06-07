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【出品今週終了】ロエベ　マフラー
商品番号 D24220186119
商品名

【出品今週終了】ロエベ　マフラー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 4,987 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一昨年購入し、5回前後使用してクリニーング後去年は一度も使用しなかったため出品します。銀座三越か新宿伊勢丹どちらかで購入。汚れあり(4枚、6枚目)値下げはしません。コメントきても対応しません。売れなかった場合、友人にお譲り予定のため2週ほどで出品取り下げます。中古であることご理解のうえご購入お願いいたします。色:ホワイトミディアムウェイトのモヘア\u0026ウールで仕立てたスカーフ23cmx185cm両端にフリンジ端ににLOEWEアナグラムのエンボス加工入りレザーパッチ
http://narcologia.ru/goods/navigate915730.html
http://narcologia.ru/goods/procurement16533.html
http://narcologia.ru/goods/freshman760556.html

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