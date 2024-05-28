廃盤　レア　ヴィヴィアンウエストウッド　エナメルオーブチョーカー

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商品詳細
ヴィンテージのチョーカーです。金欠にて泣く泣く出品しますので価格交渉もお受けします。ヴィンテージにしては状態は良いと思いますが、新品をお求めの方はご購入をお控え下さい。よろしくお願いします。ネックレスペンダント
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