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廃盤　レア　ヴィヴィアンウエストウッド　エナメルオーブチョーカー
商品番号 Q58407250660
商品名

廃盤　レア　ヴィヴィアンウエストウッド　エナメルオーブチョーカー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのチョーカーです。金欠にて泣く泣く出品しますので価格交渉もお受けします。ヴィンテージにしては状態は良いと思いますが、新品をお求めの方はご購入をお控え下さい。よろしくお願いします。ネックレスペンダント
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