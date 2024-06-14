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トロンボーン マウスピースアルティメットブラス 5.1 太管
商品番号 I54052107295
商品名

トロンボーン マウスピースアルティメットブラス 5.1 太管
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ULTIMATEBRASS(アルティメットブラス)製の太管トロンボーン、ユーフォニアムマウスピース、5.1です！サイズ感は5G程度ですが、リムはやや広め、カップはやや浅めに感じます。リムはやや平たく、内側に向かって少し角度が付いてるのでリム全体が唇にフィットする感覚です！響きは明るめな感じです！送料はこちらで負担致します。
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