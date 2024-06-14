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商品詳細
ULTIMATEBRASS(アルティメットブラス)製の太管トロンボーン、ユーフォニアムマウスピース、5.1です！サイズ感は5G程度ですが、リムはやや広め、カップはやや浅めに感じます。リムはやや平たく、内側に向かって少し角度が付いてるのでリム全体が唇にフィットする感覚です！響きは明るめな感じです！送料はこちらで負担致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp640122.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful948751.html
http://narcologia.ru/goods/choice152985.html
トロンボーン マウスピースアルティメットブラス 5.1 太管
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