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ANAYIアナイ ダブルサテン スムースバイカラー プルオーバー ブラウス
商品番号 S39012548481
商品名

ANAYIアナイ ダブルサテン スムースバイカラー プルオーバー ブラウス
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANAYIのブラウスです。とても可愛いのですが、似合わなかったため出品致します。ほとんど着ていませんので状態は良いかと思います。滑らかで、とろみのある生地です。前後で少し色と素材が違うところがアナイらしいこだわりを感じます(^^)お色は黒に近い濃紺？のように見えます。手洗い可能です。【サイズ】38【素材】ポリエステル【定価】¥17,600*********************************************シルクのような光沢感ととろみを再現した軽さのあるポリエステルのダブルサテンと、さらっとしたタッチが着心地の良い強撚スムースを前後で使い合わせたプルオーバー。スタンドネックの衿元、アームホールの配色バインダーがポイントのデザイン。１枚着としても、インナーとしても合わせやすいシンプルなデザインです。
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