【ELFRANK】2wayオフショルダーフリルブラウス

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オフショルダーのヘルシーな肌見せが抜け感をプラスするブラウス。袖はギャザーでふんわりとしたシルエットが二の腕カバーを叶える丈感。襟ぐりのフリルを肩の上にのせれば広めのボートネックに。肩を落としたオフショルダーの着こなしもおすすめです。着丈はさりげない前後差がついていて、合わせるボトムを選ばずインでもアウトでも大人かわいく着こなすことができます。そのまま一枚で着映えするおすすめアイテムです。詳細情報厚み：□薄手■普通□厚手透け感：■なし□あり（アイボリー、ピンクのみややあり）光沢感：■なし□あり伸縮性：■なし□あり（襟ぐりのみあり）裏地：■なし□あり発送時に折りたたむためどうしてもシワがついてしまいます。ご了承ください！ZoZoタウンにて7,000円で購入しました✿ピンクもあるためセット購入の場合は値下げします！