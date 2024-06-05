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マーキュリーデュオ　DAVID BOWIE Tシャツ
商品番号 P75659995767
商品名

マーキュリーデュオ　DAVID BOWIE Tシャツ
ブランド名 マーキュリーデュオ
特別価格 税込 1,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度使用のみで自宅保管でした。可愛くて着ることができませんでした。今回は断捨離の為必要な方にお譲りいたします。中古品にご理解ある方のみお願い致します。即購入可能製品寸法】FREE/バスト104cm/着丈66cm/袖丈18cm/肩幅50cm/計量約188g商品説明デヴィッド・ボウイ第１弾です。メンズっぽく少しオーバーサイズに作ってメンズっぽいシルエットのＴシャツです。胸にワンポイントと背中にボウイのオシャレなプリントがあります。
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