マーキュリーデュオ　DAVID BOWIE Tシャツ

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一度使用のみで自宅保管でした。可愛くて着ることができませんでした。今回は断捨離の為必要な方にお譲りいたします。中古品にご理解ある方のみお願い致します。即購入可能製品寸法】FREE/バスト104cm/着丈66cm/袖丈18cm/肩幅50cm/計量約188g商品説明デヴィッド・ボウイ第１弾です。メンズっぽく少しオーバーサイズに作ってメンズっぽいシルエットのＴシャツです。胸にワンポイントと背中にボウイのオシャレなプリントがあります。