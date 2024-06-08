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【adidas】【新品】タグ付き　長袖ポロシャツ　ゴルフ　スタンドカラー　ピンク
商品番号 Q36601466679
商品名

【adidas】【新品】タグ付き　長袖ポロシャツ　ゴルフ　スタンドカラー　ピンク
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✶商品名【adidas】新品未使用　ゴルフウェア　スタンドカラー　レディース　ピンク　トップス　スポーツウェア　長袖　ポロシャツ✶ブランド・メーカー　adidas　アディダス✶表記サイズ：(M～L)✶実寸サイズ　全長：約71.5cm　着丈：約64.5cm　肩幅：約39cm　身幅：約47cm　袖丈：約60cm　裾幅：約47.5cm(平置き素人採寸になりますので、誤差はお許しください。)(トルソーB87.5:W65:H84.5)レディースMサイズ✶カラー：ピンク✶素材　アクリル　82％　レーヨン　13％　指定外繊維　5％✶状態新品未使用ですが、自宅保管の為ご理解頂ける方のご購入をお願いします。✶生地の伸縮性：若干✶生地の厚さ：普通✶生地の透け感：なし✶スリット：左右裾・約5cmその他のレディーストップスの商品一覧は、こちらをクリックしてね♪↓↓↓↓↓#とらんぷ☆レディース＿トップス↓出品一覧はこちら#とらんぷ☆出品商品一覧#とらんぷ☆レディース#とらんぷ☆レディース＿トップスK-812-ポ-6000カラー...袖丈...長袖柄・デザイン...チェック柄・デザイン...チェック
http://narcologia.ru/goods/update494095.html
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