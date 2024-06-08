【adidas】【新品】タグ付き　長袖ポロシャツ　ゴルフ　スタンドカラー　ピンク

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商品詳細
✶商品名【adidas】新品未使用 ゴルフウェア スタンドカラー レディース ピンク トップス スポーツウェア 長袖 ポロシャツ✶ブランド・メーカー adidas アディダス✶表記サイズ：(M～L)✶実寸サイズ 全長：約71.5cm 着丈：約64.5cm 肩幅：約39cm 身幅：約47cm 袖丈：約60cm 裾幅：約47.5cm(平置き素人採寸になりますので、誤差はお許しください。)(トルソーB87.5:W65:H84.5)レディースMサイズ✶カラー：ピンク✶素材 アクリル 82％ レーヨン 13％ 指定外繊維 5％✶状態新品未使用ですが、自宅保管の為ご理解頂ける方のご購入をお願いします。✶生地の伸縮性：若干✶生地の厚さ：普通✶生地の透け感：なし✶スリット：左右裾・約5cmその他のレディーストップスの商品一覧は、こちらをクリックしてね♪↓↓↓↓↓#とらんぷ☆レディース＿トップス↓出品一覧はこちら#とらんぷ☆出品商品一覧#とらんぷ☆レディース#とらんぷ☆レディース＿トップスK-812-ポ-6000カラー...袖丈...長袖柄・デザイン...チェック柄・デザイン...チェック
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