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- オペークドットクリップ ストライプ前後差丈シャツ
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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···ポリエステル65%コットン35%先月，一目惚れして購入したのですが、私には似合わない為、一度着用したのみで出品しました。変わったデザインなので、このシャツ1枚着るだけでオシャレ度アップします！購入金額…6000円発送は、なるべくコンパクトにさせていただきますので、その時にできた折ジワなど、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/smear24904.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford101673.html
http://narcologia.ru/goods/recommended13390.html
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ストライプ前後差丈シャツ【洗濯機洗い可／イージケア】
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オペーク ドット クリップ OPAQUE.CLIP ストライプ前後差丈シャツ【洗濯機洗い可／イージケア】 （オフホワイト(303)）
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