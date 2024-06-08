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オペークドットクリップ　ストライプ前後差丈シャツ
商品番号 T86633379861
商品名

オペークドットクリップ　ストライプ前後差丈シャツ
ブランド名 オペークドットクリップ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···ポリエステル65%コットン35%先月，一目惚れして購入したのですが、私には似合わない為、一度着用したのみで出品しました。変わったデザインなので、このシャツ1枚着るだけでオシャレ度アップします！購入金額…6000円発送は、なるべくコンパクトにさせていただきますので、その時にできた折ジワなど、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/smear24904.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford101673.html
http://narcologia.ru/goods/recommended13390.html

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