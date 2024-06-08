オペークドットクリップ　ストライプ前後差丈シャツ

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···ポリエステル65%コットン35%先月，一目惚れして購入したのですが、私には似合わない為、一度着用したのみで出品しました。変わったデザインなので、このシャツ1枚着るだけでオシャレ度アップします！購入金額…6000円発送は、なるべくコンパクトにさせていただきますので、その時にできた折ジワなど、ご了承ください。



ストライプ前後差丈シャツ【洗濯機洗い可／イージケア】



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