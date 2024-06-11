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パロマ・ピカソ™ ダブル ラビング ハート ペンダント
商品番号 X30272491173
商品名

パロマ・ピカソ™ ダブル ラビング ハート ペンダント
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明および詳細についてパロマ・ピカソのシグネチャーデザインであるハート2つが楽しそうに織り込まれています。スターリングシルバーにラウンドブリリアントカットダイヤモンドをセッティングチェーンの長さ16\"（約41cm）ダイヤモンド合計0.01カラットOriginaldesignscopyrightedbyPalomaPicasso商品番号:630582032021年購入、正規品、箱あり(箱の裏側に汚れありです。ご了承お願いいたします。カラー···シルバー装飾···ダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/browse653191.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit289486.html
http://narcologia.ru/goods/Adder14375.html

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