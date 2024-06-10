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【訳あり】ILBISONTE/イルビゾンテ　バケッタレザー2WAYバッグ
商品番号 G63764579944
商品名

【訳あり】ILBISONTE/イルビゾンテ　バケッタレザー2WAYバッグ
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●素材本革(バケッタ/ベジタブルタンニンレザー)●形状...ショルダー付トート/ハンドバッグ●製造...イタリア製(madeinitaly)●カラー...濃茶/ダークブラウン　　　　　●サイズ　縦:約28cm　横:約38cm　幅:約10cm　持ち手:36cm　ショルダーストラップ:110〜120cm●収納　A4可能　外側:ポケット×2　　　ファスナーポケット×2　内側:ファスナーポケット×1　　　レザーポケット×1　　　●状態　長い間大切に愛用していました。　全体的に小キズ、スレなどあります。　内側の布地に補修した部分があります。　バケッタレザーのため深い色にムラなく　エイジングしています。●対象　メンズ、レディースともに兼用で利用　できると思います。●配送　プチプチに包んだ上で包装します。　1〜2日程度で発送いたします。　仕事の都合で遅れる場合がございますので　ご了承ください。　　　　●その他　状態やサイズは素人によるものですので　その点ご理解ください。　あくまでも中古品につき神経質な方の　ご購入はお控えください。
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