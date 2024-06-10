【訳あり】ILBISONTE/イルビゾンテ　バケッタレザー2WAYバッグ

●素材本革(バケッタ/ベジタブルタンニンレザー)●形状...ショルダー付トート/ハンドバッグ●製造...イタリア製(madeinitaly)●カラー...濃茶/ダークブラウン ●サイズ 縦:約28cm 横:約38cm 幅:約10cm 持ち手:36cm ショルダーストラップ:110〜120cm●収納 A4可能 外側:ポケット×2 ファスナーポケット×2 内側:ファスナーポケット×1 レザーポケット×1 ●状態 長い間大切に愛用していました。 全体的に小キズ、スレなどあります。 内側の布地に補修した部分があります。 バケッタレザーのため深い色にムラなく エイジングしています。●対象 メンズ、レディースともに兼用で利用 できると思います。●配送 プチプチに包んだ上で包装します。 1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますので ご了承ください。 ●その他 状態やサイズは素人によるものですので その点ご理解ください。 あくまでも中古品につき神経質な方の ご購入はお控えください。



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