最終値下げ　イッセイミヤケ　PLEATS PLEASE. ボトム

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商品詳細
カラー···ブルー丈···フルレングス柄・デザイン···無地シルエット···ストレート股上···ハイウエスト季節感···春、夏、秋、冬サイズ3総丈99センチ股下74センチ素人採寸です。ポケットあり、緑がかったブルーです。質問等ありましたらコメント下さい。最終値下げです。
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