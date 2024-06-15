【レア】安室奈美恵 fan space 会報誌 8冊 ファンクラブ会員証

【レア】安室奈美恵fanspace会報誌8冊ファンクラブ会員証オフィシャルマガジンはVOL.18〜VOL.25の8冊です安室さんが30歳前後の時代のものですファンクラブ入会時に発行された会員証もお付けします（番号は念の為写しておりません）ほぼ開封後は見ずに保管してたので状態はきれいだと思いますがVOL.25は表紙に目立つ折れがございます自宅保管及び経年劣化の可能性もございますが今ではレアな物です画像を参照していただき上記ご理解ある方のご購入宜しくお願い致します



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