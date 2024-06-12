ozz croce 2wayワンピース　ベスト　スカート部取り外し可能

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袖丈···袖なしozzcroceの2wayで使用できるワインカラーのワンピースですスカート部がホックで取り外し可能なデザインで、ベストとしても使用できます厚手のしっかりした生地で、背中の紐で調整できます飾りボタンやジッパーの引き手、前面の刺繍などバラが沢山使用されています当方メルカリ初心者な為、専用ページやリンクの設定などが困難で対応できません。また、価格の値下げも対応しておりません。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。