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ozz croce 2wayワンピース　ベスト　スカート部取り外し可能
商品番号 X37301941341
商品名

ozz croce 2wayワンピース　ベスト　スカート部取り外し可能
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···袖なしozzcroceの2wayで使用できるワインカラーのワンピースですスカート部がホックで取り外し可能なデザインで、ベストとしても使用できます厚手のしっかりした生地で、背中の紐で調整できます飾りボタンやジッパーの引き手、前面の刺繍などバラが沢山使用されています当方メルカリ初心者な為、専用ページやリンクの設定などが困難で対応できません。また、価格の値下げも対応しておりません。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。
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