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【新品】FRAY I.D Philippines abaca bag
商品番号 B40437118174
商品名

【新品】FRAY I.D Philippines abaca bag
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 4,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きまして、誠にありがとうございます。以下をお読みいただき、ご購入をお待ちしております。【商品の説明】FRAYI.DPhilippinesabacabagフレイアイディーフィリピンアバカバッグかごバッグcolor:Black/黒size:Fタテ24.5cmxヨコ13.5cmxマチ13.5cm持ち手の全長:55cmポケットの数:1(外側0/内側1)Materials:本体　植物繊維（マニラ麻）100％袰地　編100%皮革部分合成皮草Model:FWGB212301重量:330gMadeinPhilippines・本場フィリピンのマニラ麻100%ですので、優しく、しっかりした素材で裏地も綿なので、安心して使用して頂けるバッグになります。【商品の状態】使用状況:新品の自宅クローゼット保管の商品になります。不明点はご質問をくださいませ。カラー···ブラック
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