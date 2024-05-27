the virgins croco mini vanity bag

即購入OKタグは切ってしまいましたが新品未使用です‪✿‬ファーの状態もとても綺麗です✧︎一度人の手に渡っておりますので神経質な方はご購入お控え下さい；写真の追加やお値引・発送方法などはコメントお願い致します♩color:パープル※撮影時照明の関係により、色味が違って見える場合がございます。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。



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