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COACH コーチ ショルダーバック
商品番号 X11590775368
商品名

COACH コーチ ショルダーバック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,611 円
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商品詳細

◆COACHコーチシグネチャーカーリーラージキャンバストートバックハンドバッグレディースF0849ブランドファッションバック●肩掛けできます。多少使用感ありますが特に目立ったダメージはないです。A4size携帯スマホ等もまとめて入り使い勝手も良いです。【サイズ約縦×横】縦約31~37㎝マチ約13㎝(ハンドル上部~バック迄の長さ)約15㎝【仕様】中ファスナーポケット1箇所ポケット2箇所【付属品】無し【素材】キャンバスレザー【カラー】ブラウンブルー系【コンディション】外[SA]中[SA]『コンディションの目安』[NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。[S]…美品(使用はしているが数回程度で使用感が少ないもの。)[A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。[B]…小・中の傷や汚れなどが見受けられる使用感のある品。[C]…使用感や傷・劣化などが目立つ品。※なお、【SA】・【AB】等のランク表記は、上記に記載しています各ランクの中間程度のコンディションと御理解下さい。取り扱い商品はお客様からお譲り頂いたUSED商品が主になりますので、微細な状態にこだわるお客様はご注文をお控え下さいますようお願い致します。素材...コットン(キャンバス/帆布),その他カラー...ベージュ種類...その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/conception510657.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose804140.html
http://narcologia.ru/goods/protein12134.html

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