PAUL \u0026 JOE 花柄シャツ

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PAUL\u0026JOEの定番花柄シャツです。パリの店舗にて購入しました。現在制服になっているデザインよりも色やプリントがはっきりしています。1回しか着用しておらず状態は綺麗です。詳しい寸法はコメントください。●サイズ：タグ表記Sサイズ●素材：コットン100%●状態：1回しか着用しておらず汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。