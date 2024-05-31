ツモリチサト サテン　半袖ブラウス

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以前ファミリーセールでサンプル品を購入しましたが、着ないため出品します上から3番目のボタンだけ、花の形のボタンになっていてかわいいです（写真3枚目）サンプル品なので、タグは元々手書きでした（写真4.5枚目）サイズは、素人採寸ですのでご参考までに…（写真6枚目）たたみジワがついていますので、神経質な方はご遠慮ください水に濡れないようにビニール袋に入れて発送しますコメントなしで、即購入OKです素材···シルク・サテンカラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋ツモリチサトtsumorichisato