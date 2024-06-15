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蕎麦猪口　そばちょこ　色絵　無傷完品　大振り　そば猪口　古伊万里
商品番号 R35591635461
商品名

蕎麦猪口　そばちょこ　色絵　無傷完品　大振り　そば猪口　古伊万里
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 6,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古伊万里色絵蕎麦猪口そばちょこ伊万里そば猪口民藝民芸くらわんか柴田コレクションホツ、ニューはありません。口縁の金彩は擦れがあり、薄くなっています。口縁付近に焼成したときの釉薬焼のような箇所あります。使用していたようで細かい擦れはありますがキレイな状態です。大振りな良い猪口です。口径　約　9〜9.1㎝高さ　約　6.2㎝
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