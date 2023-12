2023開幕!F1 Williams Martini Racing ボタンシャツ

2014年から2018年までF1世界選手権に参戦していたチーム、WilliamsMartiniRacingの半袖ボタンシャツです。イギリスのファッションブランド、HackettLondonの製品です。新品・未使用になります。◾️サイズ 10(英国サイズ)新品ですが、自宅保管になりますことを予めご了承のうえ、ご購入をお願い致します。購入後の返品はお受け出来ませんので、何卒ご了承願います。F1F-1WilliamsMartiniRacingウィリアムズ マルティニ レーシング 白 紺 ホワイト ネイビー 半袖 ボタンシャツ 綿 コットン イギリス HackettLondon



