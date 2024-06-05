負けないちゃんさまご専用 【THEORY】 人気素材ノースリーブブラウス ...

なめらかで落ち感も素敵なノースリーブブラウスです。そのままでも、カーデやジャケットのインナーにも。胸元の開きが気になる場合は開きの部分に水平になるインナーカットソーをお召しいただけると良いと思います。平置き肩幅約35cm平置き身幅約46cm平置き着丈約62cm定価約2万円カラー···ブラウン袖丈···袖なし柄・デザイン···無地



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