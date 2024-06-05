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負けないちゃんさまご専用　【THEORY】　人気素材ノースリーブブラウス
商品番号 P54716442621
商品名

負けないちゃんさまご専用　【THEORY】　人気素材ノースリーブブラウス
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なめらかで落ち感も素敵なノースリーブブラウスです。そのままでも、カーデやジャケットのインナーにも。胸元の開きが気になる場合は開きの部分に水平になるインナーカットソーをお召しいただけると良いと思います。平置き肩幅約35cm平置き身幅約46cm平置き着丈約62cm定価約2万円カラー···ブラウン袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
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