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ベルボルサ　ショルダー付きバッグ
商品番号 E50176775743
商品名

ベルボルサ　ショルダー付きバッグ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離の為出品します。格子になっていて中に巾着があります。からし色に近くお洋服の差し色、これからの季節にピッタリです！一度数時間の使用なので汚れ傷無くきれいです。ショルダーは取り外しできません。牛革　保存袋あり。横　約23cm縦　約26cm幅　約19cm持ち手　高さ　約10cmショルダー　高さ　約35cm中古商品になりますのでご理解のある方でお願いします。
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