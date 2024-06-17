ベルボルサ　ショルダー付きバッグ

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商品詳細
断捨離の為出品します。格子になっていて中に巾着があります。からし色に近くお洋服の差し色、これからの季節にピッタリです！一度数時間の使用なので汚れ傷無くきれいです。ショルダーは取り外しできません。牛革 保存袋あり。横 約23cm縦 約26cm幅 約19cm持ち手 高さ 約10cmショルダー 高さ 約35cm中古商品になりますのでご理解のある方でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ambassador831406.html
http://narcologia.ru/goods/moisture409269.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild220752.html
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