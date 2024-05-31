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ポケモンカード151 ミュウex UR2枚　おまけ付き
商品番号 W90811154710
商品名

ポケモンカード151 ミュウex UR2枚　おまけ付き
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュウexUR・即購入OK※おまけ付き・パック開封後、スリーブ・ローダーに入れて暗所にて保管しています。・美品かつ目立った傷・汚れ等はありませんが、素人保管のため、詳細は画像にてご確認とプレイ用でのご購入をお願いいたします。・すり替え等のトラブル防止のため、購入後の返品はご遠慮ください。・ダンボール、クッション材等で折れ・防水対応にて発送いたします。・その他、ご質問などございましたらコメントをお願いいたします。検索用#ポケモンカード#ポケモンカード151#ミュウex#UR#マスターボールミラー#クレイバースト#スノーハザード#Vユニ#ハイクラスパック#VSTARユニバース#トリプレットビート#バイオレット#スカーレット#ピカチュウ#リーリエ#スペシャルセット#新品未開封#シュリンク付き#白熱のアルカナ#イーブイヒーローズ#パラダイムトリガー種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···URボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···C種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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