ミュウミュウ 5MV204 マドラス 二つ折り財布

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商品詳細
カラー：ブラックサイズ：約W11cm×H9cm×D2cm仕様：小銭入れ×1、札入れ×1、フリーポケット×2、カードポケット×3付属品：箱、ギャランティカード、保存カード状態:擦れ中、汚れ中、コバ割れ《購入先》ブランドじぇいそん(真贋調査済みのブランド販売店)※古物商許可証大阪府公安員会第62228R025735号67
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