LO739 lolita オリジナル 洋服 ロリータ ワンピース

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用です。サイズ：ｓ～ｌ★ゴシックドレス：春夏秋冬の季節に合わせます！普段のおしゃれにはもちろん、メイド服ガーリー系ゆめかわ(夢かわいい)系森ガール系姫系暗黒系に原宿系ファッションがお好きな方、ロリィタゴスロリワンピースゴシックロリータLolitaシスター、黒魔術風アニメコスプレセクシーコスチューム衣装のドレス、黒悪魔ライブイベントワンピース服女装服男性用等様々な場面でご利用いただけます。測定方法によって、サイズデータは1-2cmの誤差が存在します。実物撮影ですけど、画質等の関係上、色などが実際の商品と少し違ってしまうこともあるかもしれませんが、ご理解のほどご購入ください。特別受付あり、お気に入りでしたらフォローし頂ければ嬉しいです(^^最後までよろしくお願いします。



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