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キラキラボタン肩開きリブニットトップス – レディースファッション ... キラキラボタン肩開きリブニットトップス – レディースファッション ...

商品名:美品 リナシメント イタリア製ボタニカルデザインショートスリーブカットソー ホワイト Sブランド:RINASCIMENTOサイズ:S色:花柄ホワイトリナシメントの半袖Tシャツです。さすがメインドインイタリアといったデザインシルエットで、背面は少し薄手でとってもセクシーなインナーを強調できます。花柄もとってもかわいくこれ一枚でも着ていただけるアイテムです。#オシャレアイテムは古着のStella↑クリックしてその他アイテムもチェック■状態中古。美品です（画像をご確認ください）■サイズ(平置き)着丈(cm):66身幅(cm):43肩幅(cm):51.5袖丈(cm):12※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。■管理番号N-2023-27