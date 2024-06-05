ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック

数ある中よりご覧いただきありがとうございます！(^^)・:*+.\\\\全品送料無料//.:+⬇️他にも商品多数あります♪♪#NAGI即購入歓迎＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝★【商品状態】特に目立った汚れもなくキレイな状態です♪複数回程は使用しておりますので、多少使用感等はあると思います。★【商品説明】日本製‼️襟元がとても特徴的で首元から入ったドレープ感がとても美しいシルエットを演出してくれます。首元は首の後ろがジップになっており脱着できます。袖にタックが入っていて、少しふんわりした袖になるようになっています。手触りはスルンとしていて、とても着心地が良いです。★【サイズ】※平置きで測っています♪あくまでも目安にして下さい・着丈、64㌢・身幅、51㌢・袖丈、59㌢★【ブランド】ESTNATION、エストネーション★【カラー】ブラック、黒★【素材】アセテート64%ポリエステル36%－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－★保管上または梱包でのシワはご容赦下さい又、送料込みでお安く販売しているため、物によっては圧縮して発送する場合がございます。★その他ご質問ありましたらお気軽にコメント下さい(^^)♪テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、バルーン/ボリューム袖、その他素材···その他



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