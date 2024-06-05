  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
商品番号 N19825822742
商品名

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

数ある中よりご覧いただきありがとうございます！(^^)・:*+.\\\\全品送料無料//.:+⬇️他にも商品多数あります♪♪#NAGI即購入歓迎＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝★【商品状態】特に目立った汚れもなくキレイな状態です♪複数回程は使用しておりますので、多少使用感等はあると思います。★【商品説明】日本製‼️襟元がとても特徴的で首元から入ったドレープ感がとても美しいシルエットを演出してくれます。首元は首の後ろがジップになっており脱着できます。袖にタックが入っていて、少しふんわりした袖になるようになっています。手触りはスルンとしていて、とても着心地が良いです。★【サイズ】※平置きで測っています♪あくまでも目安にして下さい・着丈、64㌢・身幅、51㌢・袖丈、59㌢★【ブランド】ESTNATION、エストネーション★【カラー】ブラック、黒★【素材】アセテート64%ポリエステル36%－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－★保管上または梱包でのシワはご容赦下さい又、送料込みでお安く販売しているため、物によっては圧縮して発送する場合がございます。★その他ご質問ありましたらお気軽にコメント下さい(^^)♪テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、バルーン/ボリューム袖、その他素材···その他
http://narcologia.ru/goods/rouge162910.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle319825.html
http://narcologia.ru/goods/slide778887.html

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE｜エストネーション 公式通販

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / オーガンジーハイネックブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / シルクハイネックブラウス｜シャツ/ブラウス｜ESTNATION ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / オーガンジーハイネックブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / オーガンジーハイネックブラウス｜ESTNATION ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
オーガンジーハイネックブラウス

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / ハイネックタイブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

ESTNATION ハイネック　キレイめブラウス　日本製　黒　ハイネック
ESTNATION / オーガンジーハイネックブラウス｜ESTNATION ONLINE STORE ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru