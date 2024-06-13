ブラウンおしゃれブラウス

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商品詳細
色...ブラウン袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄胸元のリボンが可愛らしいブラウスです。写真では分かりづらいですが、落ち着いた上品な色のブラウンです。数回着用しました。キレイな状態かと思いますが、中古品にご理解のある方のみ購入をお願いします。
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