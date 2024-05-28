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商品詳細
定価：¥16,500ヴィーガンレザーのキャミソールです。ふわっと柔らかい質感で、Tシャツやシャツ、ブラウス、タートルネックなど様々なアイテムとのレイヤードで使っていただけます。購入しましたが、やはり自分には違うと思ったため出品いたします。詳しい情報は写真5枚目を参考にしてください☺︎︎︎︎即購入◎
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エコレザーキャミソール /2WAY
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