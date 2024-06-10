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新品未使用　TODAYFUL　トップス　シースルー　カットソー
商品番号 Q53589572571
商品名

新品未使用　TODAYFUL　トップス　シースルー　カットソー
ブランド名 トゥデイフル
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TODAYFUL　LIFE'S　DrytouchHalfsleeveTops　トップス　カットソートゥデイフル　ドライタッチ　ハーフスリーブトップスライトグレーカラーです。完売品です。製品説明からだに寄り添うシルエットが着心地の良いトップス。強撚コットン素材(伸縮性があり毛羽立ちにくく、コシのある生地)を使用したシャリ感が特徴。裾・衿・袖口の微配色になったメロウがポイント。スッキリと着られるのでアウターのインナー使いはもちろん、ビスチェやキャミソールワンピの下にもレイヤードがしやすいです。透け感あり。メーカー採寸size　　　着丈　身幅袖丈　　肩幅Fサイズ60.5cm28.5cm30cm31.5cm伸縮性あり着用画像は色違いです。7150円のお品　値下げ不可ATONエイトンマーコートENFOLDTICCAティッカルシェルドハリスユニバーサルティシュ　UNIVERSALTISSUイエナパラスパレスヨーガンレールドレステリアJournalStandardジャーナルスタンダードジャーナルスタンダード　ラックスbeamsビームスハイク　HYKEアクネ　ACNESTUDIOSサカイ　sacaiohta(オータ)zucca(ズッカ)YAECA(ヤエカ)フレームワークsoe(ソーイelinエリンCELFORDセルフォードnestrobeネストローブヤエカ　アンティカJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードアーツ＆サイエンスarts＆scienceVeritecoeurヴェリテクールtumuguツムグkelenケレンハーベスティ北欧暮らしの道具店クラスカオードリーアンドジョンワット45rpmemmiイチオズモーシス45マーガレットハウエル値下げ予定ありません。交渉はしないでください。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···ハイネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/calling278050.html
http://narcologia.ru/goods/recommended658590.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador291106.html
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