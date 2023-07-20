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- ⭐️ラッフルコットンブラウス 白 フリーサイズ
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商品詳細
◌͙❁˚・・・・・・・・・・・・・・・・・◌͙❁˚・中古にご理解ください。・神経質な方はご遠慮下さい。・仕事していますのでコメントの確認返信が遅れることがあります。・コメントを下さっても先に購入した方優先となります。・取り置きは致しません。・素人検品です。・まとめ売り不可。◌͙❁˚・・・・・・・・・・・・・・・・・◌͙❁˚【出品日2023.07.20】#CLAIRMAISON一度着ました。襟に少しファンデ付いてます。写真を載せていますが写りきらない程薄いです。神経質な方はご遠慮下さい。⚠️８枚目、９枚目の写真を必ずご確認下さい。シワがある為発送の際アイロンをかけます。購入値段6.900円(税込)✨黒(新品)も出品中❤️他にも多数の子供服をお値打ちに出品しております。良かったら覗いてみて下さい(ˊᵕˋ*)カラー···ホワイト袖丈···袖なし伸縮性…無し柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/reflector644164.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation366224.html
http://narcologia.ru/goods/response177142.html
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