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ワンピースカード リーダー紫ルフィ パラレル
商品番号 S50743070630
商品名

ワンピースカード リーダー紫ルフィ パラレル
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリーブにて保存しています。ローダー、ビニールの袋、ダンボールの3重梱包にして、封筒にて発送します。メルカリ便のため、基本的に翌日発送です。午後3時頃までに購入の場合、夕方~夜にコンビニで即日発送できるので、お急ぎの方は是非！
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