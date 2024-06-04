heroism 銀河鉄道999 Tシャツ

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【プロフィールをご一読下さい】heroism銀河鉄道999TシャツレディースS身幅 平置きで脇の下42センチ内側胴体部分にあったタグがチクチクしたので切り取ってあります。10回くらい着用しました。使用感はありますがまだまだ着ていただけると思います。すっごくお気に入りで大事に着ていたのですが、残念ながらサイズアウトのためお譲りします。中古品にご理解のある方にお願いいたします。松本零士メーテル鉄朗ハーロックエメラルダス購入時の金額¥8,000