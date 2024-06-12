B296ユナイテッドアローズ半袖ブラウス刺繍レースVネックコットン綿イエロー無地

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◇商品説明・UNITEDARROWSの刺繍ブラウスです。・ウエストの高い位置が細くなっているのでメリハリのあるシルエットです。・ざっくりと空いた首元が華奢見せしてくれます。・定価11,880円です。◇サイズonesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈54.5/48.5/65/-◇素材感・状態薄手で柔らかいコットン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーマスタードイエローレース刺繍無地綿ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-296