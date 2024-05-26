インディヴィ ブラウス

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【学校行事／セレモニー】レース使いタックブラウス 【学校行事／セレモニー】レース使いタックブラウス

今年の商品です。後ろはホックどめです。購入は7月初旬、タグはありません。仕事用に購入しましたが、着る機会がないので、出品します。購入時は10,600円でした。自宅での試着のみとなりますが、気になる方はご遠慮下さい。配送は小さく畳んでお送りしますので、シワ等ご理解下さる方のご購入をお願いいたします。